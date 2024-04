A empresária e biomédica caxiense Bruna Mello e o ator Arthur Aguiar fecharam uma importante parceria. Com o sócio Bruno Zanetti (de camiseta preta na foto), ele veio a Caxias ontem para oficializar a fusão da marca Sempre Leve com as clínicas de Bruna, a Farahh Clinic e a Farahh Clinic For Men. A empresa de Arthur e Bruno tem ainda como sócio Sérgio Lima.