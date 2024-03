Quando se pensa em salmão, o que vem à cabeça são os bons pratos feitos com o ingrediente. Mas a biomédica esteta caxiense Bruna Mello o utiliza de forma diferente: com o sêmen do peixe é possível realizar um tratamento para rejuvenescimento da pele. O método chamou a atenção do ator global Rafael Gualandi, o Enzo na novela Terra e Paixão, que postou a experiência com o procedimento da biomédica nas redes sociais.