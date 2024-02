Quem navega pelas redes sociais como o TikTok e o Instagram já deve ter se deparado com vídeos de crianças fazendo o famoso Get Ready With Me (se arrume comigo, em português). Muito comum entre influenciadores, os vídeos mostram produtos novos e técnicas usadas na rotina de cuidados com a pele, maquiagem e roupas. Agora, cada vez mais crianças têm aderido aos cuidados de skincare.