O empresário Cleber Bernardi Vidor, 31 anos, trabalhava na loja de quadriciclos em Fazenda Souza, interior de Caxias do Sul, quando ouviu um barulho estranho na Rua Dante Marcucci. Ao sair para a calçada, presenciou uma "chuva de maçãs", que rolavam aos montes morro abaixo. Com o celular em mãos, aproveitou o momento inusitado para gravar um vídeo, onde narra a cena e questiona o que está acontecendo, com o típico sotaque da Serra.