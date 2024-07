O vínculo com as origens que vai além do pessoal e se tornou o ofício de Celania Dall’Agnol

Enquanto se prepara para os festejos dos 150 anos da imigração italiana, comemorados oficialmente em 2025, Celania Minozzo Dall’Agnol personifica a herança viva do povo que chegou ao Rio Grande do Sul em 1875 e honra sua história com legado e profissionalismo. A esposa do empresário Ademir Dall’Agnol, e mãe do Engenheiro Ambiental Diego Dall’Agnol, 36 anos, e Pedro Augusto Dall’Agnol, 24, acadêmico de Medicina, valoriza as tradições familiares e se destaca na liderança da San Pietro - Vida Italiana.