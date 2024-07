Heitor Benatti, um apaixonado pelo prazer à mesa

O coração do caxiense Heitor Benatti bate mais forte ao falar sobre seu ofício: o preparo da pizza. Se a máxima “Tudo acaba em pizza” é um fato definitivamente real, o filho de Heitor Benatti e Miriam Turpim Benatti, enobrece o jargão com direito a distinções. O pai de Frederico Franzosi Benatti, quatro anos, e marido da psicóloga Renata Franzosi Benatti, conquistou o prêmio principal do Pizza Challenge 2024 na categoria não tradicional, no mundial de Las Vegas, realizado em março. A pizza campeã é uma adaptação da receita que lhe garantiu uma vaga no pódio durante o 2º Campeonato Nacional de Pizzaiolos, em 2023, títulos que ostenta com orgulho.