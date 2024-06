Conheça o cirurgião-dentista e filantropo João Carlos Bordin

Nascido sob a égide do signo de Gêmeos, há 38 anos, com a clara característica de intensa paixão pelo conhecimento e o genuíno desejo de liberdade, João Carlos Bordin é uma assinatura de destaque na Odontologia. Graduado pela ULBRA/Canoas, o filho de Rubi Bordin e Elisabete Luiza Zanelatto é pai de duas meninas, Cristal e Carmel Thomé Bordin, de seis e quatro anos, respectivamente. Líder nato, ocupou, durante sua formação, cargos como a presidência do Centro Acadêmico de Odontologia e dos Estudantes de Odontologia da Abeno. Foi embaixador da Colgate no RS, especializou-se em Implantodontia pelo IGPGO, em 2017, e em Adequação Nutricional e Manutenção da Homeostase Endócrina com Lair Ribeiro, em 2018. Atualmente, é aluno da pós-graduação em Gestão Estratégica e Econômica de Negócios pela FGV.