Rúbia De Carli, caxiense, nascida sob a égide do signo de Leão, filha de Ivo Liberal De Carli (in memoriam) e Udete Copini De Carli, sempre teve uma relação profunda com sua cidade. "Foi aqui que busquei e tenho todas as oportunidades de crescimento, que me faz ser quem sou", relembra Rúbia, mãe de Valentina De Carli Boff, 17 anos.