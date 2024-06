Trocar impressões de vida com a médica ginecologista e obstetra Fernanda Ronchetti é sempre um aprendizado. Ela é testemunho de dedicação e de empatia enfatizada pelo amor pela profissão. Questionada sobre o que é o bom da vida, ela responde com um sorriso largo: “são as pequenas alegrias cotidianas que fazem tudo valer a pena.”