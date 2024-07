Conheça o médico urologista Felipe Carvalho Antunes de Figueiredo, referência na especialidade

É comum que, mesmo entre os homens que frequentam regularmente o médico, quem agende a consulta é uma mulher - seja a mãe, esposa, irmã ou filha. O tabu relacionado ao autocuidado masculino é tema desta entrevista que antecede o Dia do Homem, comemorado na segunda-feira, 15 de julho. De acordo com o Programa Nacional de Saúde, a taxa de mulheres que vão ao médico é de 82,3%, bem acima dos 69,4% registrados entre a ala masculina. Esse dado é reiterado pelo urologista carioca radicado caxiense há 16 anos, Felipe Carvalho Antunes de Figueiredo, marido da dermatologista Fernanda Tomazzoni, reconhecido por ter desenvolvido o tratamento minimamente invasivo da Hiperplasia Prostática Benigna pela técnica do MiLEP. Graduado em Medicina pela UFRJ com residências em Cirurgia Geral, no Hospital Orêncio de Freitas, e Urologia, na UERJ, é especialista em Cirurgia de Enucleação Endoscópica da Próstata com Laser Holmium, com imersões em centros de referência na Itália, Alemanha, Inglaterra e Estados Unidos. A conscientização sobre a importância do cuidado preventivo é fundamental, garante Felipe. Saiba mais sobre ele!