Leo Zanotto voltou a realizar o projeto Beats Remember, no último sábado, 13, no Café de La Musique. Com as atenções da hostess oficial da balada temática, Cristina Rizzotto, Leo Z orquestrou e discotecou para a turma dos habitués das inesquecíveis reuniões dançantes que embalaram uma geração de notívagos. A função teve discotecagem dos DJs Khaball, Marcelo Falcas, Maurício Pretto, além de um show da Jack Band.