Frederíca Arthur contou com as atenções do marido, o empresário Ernani Peres, para apresentar a Calzedonia, quinta-feira, no Shopping Villagio Caxias. O encontro foi um show por conta também da presença do multiartista Rodrigo Soltton, que protagonizou “Um Espetáculo!”. Muitas personalidades conferiram a proposta.