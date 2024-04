Eduardo Colombo, presidente da CDL Caxias, e sua diretoria realizaram no sábado, 13, a esperada 21ª edição do encontro gastronômico e benemerente Homens na Cozinha, um dos mais consolidados eventos do Estado e o maior jantar beneficente da Serra Gaúcha, que leva anualmente homens de sucesso a pilotar forno e fogão. O jantar que este ano levou 160 empresários para preparar suas especialidades como chefs de ocasião, foi um sucesso. Além dos 40 menus distintos para encantar o paladar do público, a noite reuniu 2,4 mil pessoas, no Pavilhão II do Parque de Eventos da Festa Nacional da Uva. Os recursos serão destinados para instituições de apoio socioassistencial do município.