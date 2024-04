Benildo, Franco e Pablo Perini, comandantes da Casa Perini, fazem contagem regressiva para o lançamento de um rótulo em colaboração com o Kempinski Laje de Pedra. Amanhã, promoverão a apresentação oficial do espumante em clima de sunset, a partir das 17h, com direito a coquetel, degustação exclusiva da bebida e de dois drinks inéditos elaborados com o produto, que também passará a integrar o cardápio do 1835 Carne e Brasa, Bar do Laje e Wine Bar.