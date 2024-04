A bonita Marcela Mascarenhas fez sua entrada oficial no comando da Saintelle Boutique, terça-feira, com festividade que reuniu um expressivo grupo da ala feminina da sociedade da Serra. O concorrido encontro social teve charmoso coquetel, música com a setlist do DJ Thiago Matthias e a apresentação da coleção outono e inverno. Passaram por lá, Julianne De Antoni, Laura Ballardin, Elisabel Sogari Manozzo, Regiane Ramos De Carli, Elenice Quadros, Claudiana Brondani e Eliane Deitos, Viviane Barbosa e Stela Cignachi.