O diretor-executivo da Vidroforte, José Maurício Toledo, realizou, dia 19, entre o auditório e os salões da CIC, uma festividade, com as atenções da coordenadora de RH, Ana Paula Vilasboas da Silva, que reverenciou os fundadores da empresa, Herberto e Eduardo Heinen, e Carlos Heinen, representado por Carlos Heinen Filho. A data serviu para celebrar os 35 anos de fundação da marca. Aplaudidos por diversas autoridades, o CEO Toledo e o clã Heinen, homenagearam os colaboradores com 15 a 30 anos de atividades na Vidroforte.