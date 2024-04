A joalheira Cecília Massoud reuniu um elegante grupo feminino para apresentar a New Collection com joias que encantaram com brilhos extras a estação. Na recepção de quarta-feira, 17, Cecília foi abraçada pelo marido, o oftalmologista Abdo Abed e por amigas de longa data como Gabriela Wisintainer Cavinato e Flavia Bento Alves Paglioli.