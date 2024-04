Edson Néspolo, idealizador e coordenador da Mostra de Veículos e Mobilidade Elétrica do RS, foi o anfitrião ao lado do médico Asdrubal Falavigna, vice-reitor da UCS, e de Neide Pessin, pró-reitora de Inovação e Desenvolvimento Tecnológico, terça-feira, no TecnoUCS. Juntos, apresentaram com sucesso a programação da segunda edição da proposta visionária, que Néspolo realizará, entre os dias 7 e 10 de novembro, no Parque de Eventos da Festuva. Para o projeto, a Eletric Move conta com o suporte da Fluxo Solar, de Adair Fantin e Scheila Schimitz. A reunião do dia 16, serviu também, para promover novos negócios e diálogos sobre o futuro da indústria de elétricos.