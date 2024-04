A farmacêutica magistral e bioquímica caxiense Mara Zanatta embarcará para uma temporada em Orlando, nos Estados Unidos, entre os dias 1º e 8 de maio. Além de acompanhar a filha, Sophie, no roteiro lúdico do Walt Disney World, Mara mapeará o que há de novo no território norte-americano na área da saúde, estética e bem-estar. Quando retornar à terrinha implementará as novidades em sua farmácia de manipulação Amêndoa Doce que, por estes dias, ganha novo layout estrutural assinado pela arquiteta Nicole Rosa.