A arquiteta Gabriela Angonese, referência em projetos contemporâneos, que mapeia desde o dia 10, o Salone del Mobile Milano 2024, na Itália, terá uma nova conquista para descortinar ao desembarcar por aqui. Ainda enquanto coleciona elogios pela publicação de seu trabalho no concorrido Yearbook Casa Vogue 2024, Gabriela comemora o fato de ser a única arquiteta gaúcha selecionada para integrar o grupo de criadores da Mostra Artefacto 2024, que ocupa o Shopping D&D, em São Paulo. No dia 23 de maio, data do vernissage, Gabriela será anfitriã de um espaço em que homenageará Esther Schattan, fundadora da Ornare, e eleita pela Revista Forbes como uma das 15 brasileiras mais bem-sucedidas no design de alto padrão. No mesmo período, na capital paulista e com as atenções do marido, o empresário André Rech, Gabriela recepcionará para um almoço ao redor do menu do Lvtetia, restaurante italiano do chef Erick Jacquin, um grupo de amigos e parceiros profissionais.