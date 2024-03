A debutante Betina Madalozzo da Costa, filha dos médicos Alexandre da Costa e Fabíola Madalozzo da Costa, celebrará com estilo a chegada de seus 15 anos, em festa, neste sábado. O esperado encontro social ao redor da bela aniversariante, que na ocasião vestirá um look assinado pela estilista Ana Dotto, ocupará o Palacete Eberle. O articulado DJ Vini Fantin foi convocado para encantar, com sua descolada setlist, a ala jovem dos convidados de Betina.