Raquel Muraro Gaio, presidente da Confraria do Champanhe da Serra Gaúcha, realizou, na última quarta-feira, o segundo encontro do ano do grupo. A ocasião alusiva ao mês em que se celebra o Dia Internacional da Mulher, homenageou Vanessa Stefani, eleita enóloga do ano 2023 pela Associação Brasileira de Enologia e integrante da equipe técnica da Cave Geisse. Vanessa é a primeira mulher a receber esta distinção.