Pedro Horn Sehbe, chairman da Casa Magnabosco, recepcionou, ontem, um expressivo grupo de personalidades femininas da sociedade da região que conferiu a coleção da Saint Laurent. A proposta ganha sessão extra, nesta sexta-feira, das 9h às 19h, no terceiro andar da centenária loja e evidencia o estilo da maison europeia. A boa nova, que desembarcou por aqui, teve estreia regada a Chandon e eleva Caxias do Sul no mapa do mercado de alto luxo internacional, uma vez que o lançamento ocorre simultaneamente em todas as capitais de moda do mundo com a exibição das peças e acessórios que vestirão com charme o inverno 2024 na Serra gaúcha.