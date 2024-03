Pedro Horn Sehbe, chairman da Casa Magnabosco, recepcionará, na tarde de quinta-feira, entre 14h e 20h, e na sexta-feira, das 9h às 19h, um expressivo grupo de personalidades para conhecer a coleção da Saint Laurent que desembarca por estas plagas e define Caxias do Sul no mapa do mercado de alto luxo internacional, uma vez que o lançamento ocorre simultaneamente em todas as capitais de moda do mundo. Sob a batuta de Pedro, a grife francesa ganha o terceiro andar da centenária loja e evidencia o charme da maison europeia. Vitor Raskin, criador do Deu o Chic, virá para a exibição das peças e acessórios que prometem vestir com estilo a estação mais fashionista do ano.