Os casais Diego Biglia e Vanessa Galli Biglia, Aurélio Marques e Kátia Viçosa Marques, da direção executiva e vice-social do Recreio da Juventude, ainda colecionam elogios pelo sucesso da realização do Baile Águas de Março, festa que abriu oficialmente a programação do ano do clube lotou os salões da sede social durante o fim de semana. Na noite de sábado, reuniram mais de mil foliões ao redor da música dos pagodeiros do Grupo Hoje Tem e da animação do elenco da Banda do Bloco da Velha. Já, no domingo foi a vez de 700 associados que levaram seus petizes para brincar no projeto “Se Joga”.