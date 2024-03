A oncologista Janaína Brollo e o mastologista Maximiliano Cassilha Kneubil recepcionaram na noite de quinta-feira, um elegante grupo de amigos e profissionais da área da saúde para apresentar a Clínica Santa Ágata. A boa nova ganhou receptivo e encantou a todos com gastronomia do chef da Vínicola Luiz Argenta, Wander Bresolin e música na voz da cantora Rhay Santos acompanhada pelo piano de Marcelo Fabro. O endereço de Janaína e Kneubil ganhou elegante layout com cores, texturas e formas que remetem ao bem-estar assinado pela arquiteta Gabriela Angonese. No ambiente, chama a atenção, pinturas do artista visual Sergio Lopes, inspiradas na Santa Ágata. Todos os que visitaram o local receberam uma medalha com imagem da protetora dos pacientes com câncer de mama e ao fim da recepção, os anfitriões mimaram os convivas com uma delicada gravura assinada por Lopes, que destaca um recorte do lírio presente nas mãos do ícone representado.