Júlio D’Agostini, articulado realizador e comandante da Boccati, oferecerá uma nova experiência ao seu público habitué, segunda-feira, dia 11, entre 19h30 e 22h, durante mais um festejado encontro enogastronômico, no tradicional endereço da adega. Ele transformará a casa em cenário para a 3ª edição do Vini Fatto a Mano, um circuito no qual o grupo de adesão poderá degustar mais de 60 rótulos de 16 vinícolas harmonizados com um jantar típico italiano sob a batuta da chef Inês Vizioli.