O empresário Leandro Angonese comemorou a chegada de seus 50 anos, sábado, com direito a uma animada noite no Tannat Wine Bar. Na ocasião, o aniversariante celebrou cercado de familiares e amigos com as atenções de sua mulher, Simone Fonseca, e das filhas Rafaela Fonseca Angonese e Laura Fonseca Susin. O encontro festivo seguiu com shows da Jack Band, Ultrasonic e Tudo Vira Samba. A gastronomia elaborada pelo chef Leonardo Nickel contemplou hambúrgueres, uma mesa de antepastos com curadoria do chef Murilo Rech e de doces com delícias preparadas por Janine Perini.