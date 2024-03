O tenor gaúcho Felipe Menegat realizará uma noite de encanto musical, dia 14, às 19h30min, no Café da Catedral, instaurado no Centro Histórico de Porto Alegre. Na playlist do artista haverá clássicos do erudito ao popular. Na ocasião o fã-clube assistirá ao talento de Menegat que desembarcará na capital com apoio de Benildo, Franco e Pablo Perini.