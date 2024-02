Paulo Geremia, fundador da rede de restaurantes Di Paolo, comemora mais um feito em sua dourada trajetória e narra as três décadas do grupo no livro “Di Paolo 30 Anos: Alegria à Vontade - Dalla Serra Gaúcha al Brasile e al Mondo!”, sob a coordenação do escritor Mateus Colombo Mendes, da editora Critério. A obra que celebra um dos ícones da gastronomia gaúcha ganhará apresentação oficial na próxima terça-feira, dia 5 de março, durante encontro que reunirá personalidades que fazem parte da história do restaurateur. Na ocasião, Geremia reverenciará suas origens como o 12º filho de uma família de 15 descendentes de imigrantes italianos.