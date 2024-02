Assinado pela figurinista e especialista em vestuário tradicional Véra Stedile Zattera, o traje de gala vestido pela rainha Giovana Dannenhauer Crosa representar a Festa Nacional da Uva 2014, que ilustra, em suas cores, a uva, principal símbolo do evento, está em exposição no Espaço Cultural Mário Crosa por estes dias em que a comunidade vive a 34ª edição da Festuva. Os pais de Giovana, Gilberto Carlos Crosa e Junez Mari Dannenhauer Crosa vibram felizes com o feito, uma vez que a homenagem também se dá pelo fato do espaço cultural levar o nome do avô paterno de Giovana. Ele foi o primeiro funcionário público a exercer uma função profissional na Câmara Municipal de Vereadores de Caxias do Sul.