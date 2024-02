Luiza Frey Eberle Ferreira, filha de Rodrigo Eberle Ferreira e de Pamella Frey Ferreira, celebrou a chegada de seus 15 anos, sábado, no Jockey Clube. Ela brilhou vestindo um modelo assinado pela modista Iraci Thomé que assinou também o look da mãe da aniversariante. Na ocasião, Luiza dançou a valsa com o pai e com o primo Augusto Eberle Dietrich. Depois das homenagens dos amigos, a debutante voltou a pista para uma performance ao lado da mãe. Tudo havia significado no propósito de Luiza, como as músicas e o acessório de cabelo, um adorno de cristal swarovski que Pamella usou no dia do casamento. Muitos dos móveis que ambientavam a recepção pertenciam a Nair Eberle, bisavó de Luiza.