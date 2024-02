O caxiense e premiado chef de cozinha William Williges, após anunciar seu desligamento do Boaz Restaurante, casa que chefiou nos últimos cinco anos, estreou um novo menu pautado nos sabores da gastronomia italiana no Radisi Bar e Restaurante, localizado nos domínios históricos do Largo da Estação Férrea. Além da boa nova por aqui, ele contou para a coluna que assumiu a função forno e fogão na combinação de ingredientes da culinária oferecida pela Vinícola Bebber, em Flores da Cunha. É lá, também, que William conjuga criatividade no cardápio com o talento do enólogo Felipe Bebber, especialista e linha de frente no comando da vinícola da família. Juntos, William e Felipe prometem receitas incríveis harmonizadas com os rótulos da casa.