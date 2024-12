Papa condena 'crueldade' de ataque israelense que matou várias crianças em Gaza

O papa Francisco condenou neste sábado (21) a "crueldade" de um ataque aéreo israelense na Faixa de Gaza no qual morreram, segundo os serviços de resgate locais, sete crianças de uma família palestina.

"Ontem bombardearam crianças. Não é a guerra, é uma crueldade. E quero dizer porque é algo que me comove", declarou o pontífice argentino em uma audiência com membros da Cúria, o governo da Santa Sé.

Na sexta-feira, a Defesa Civil de Gaza relatou que 10 integrantes da mesma família, incluindo sete crianças, morreram em um ataque aéreo israelense em Jabaliya, no norte do território palestino.

Procurado pela AFP, o exército israelense afirmou que o balanço comunicado pela agência de Gaza "não coincide" com as informações das forças militares do país.