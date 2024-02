A dermatologista Grasiela Monteiro integra o time de profissionais que compartilha conhecimento nos Estados Unidos, durante o Congresso Mundial de Medicina Estética e Antienvelhecimento, no Miami Beach Convention Center, que se inicia hoje e segue até domingo. Por lá, Grasiela discorrerá em duas oportunidades. A primeira será sobre o uso combinado de procedimentos injetáveis, lasers e tecnologias para embelezamento e rejuvenescimento facial. Na sequência, protagonizará uma sessão com outros cinco colegas da América Latina que alcançaram sucesso na área em que atuam antes dos 50 anos, ocasião em que ela apresentará a pesquisa científica que coordenou com seis centros de ciência sobre o perfil de segurança de um gel injetável híbrido.