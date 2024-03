A sexta franquia da RAR, criada por Raul Anselmo Randon (1929-2018), ganhou festividade inaugural sob o comando dos empresários Carolina Porsch e seu marido, Carlos Porsch, do médico Fernando Volkart e do designer de interiores Roberto Wazlawick, que recepcionaram, ao lado de integrantes da família Randon, um seleto grupo, quarta-feira, dia 28, em Gramado. A boa nova localizada nos domínios da Avenida João Petry, que inclui um empório, trattoria e wine bar, instaurou a bandeira sob a grife Spaccio RAR. Sergio Martins Barbosa, presidente executivo da marca, revelou o empreendimento que apresenta espaços exclusivos que remetem à história da empresa que tem origem na fruticultura, com o cultivo da maçã na década de 1970. Veja quem brilhou durante o soft opening do endereço que abrirá oficialmente ao público na próxima segunda-feira.