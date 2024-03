Pedro Horn Sehbe, diretor da Casa Magnabosco, recepcionará, nos dias 14 e 15, um elegante grupo de personalidades da cidade e da região para conferir com exclusividade a coleção da Saint Laurent que aterrissará por estas plagas com exclusividade. Sob a batuta de Pedro, a grife francesa ocupará o terceiro andar do tradicional endereço de moda e evidenciará o charme da famosa marca europeia. A exibição das peças e acessórios com silhuetas e tecidos de luxo ganhará largada dia 14, a partir das 14h, para inspirar a estação mais fashionista. Um time porto-alegrense apaixonado pelos sofisticados produtos, subirá a Serra gaúcha para acompanhar a exposição de tendências.