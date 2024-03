Os restaurateurs Paulo e Vicente Geremia ao lado de Márcio Macagnan, Osmar Prando, Francisco e Airton Santin foram anfitriões, terça-feira, dia 5, no Di Paolo Lourdes, para um encontro festivo que serviu para comemorar mais um feito na longeva trajetória do grupo. As três décadas do Di Paolo, fundado pelos irmãos Geremia, ganharam ainda mais evidência com o lançamento do livro “Di Paolo 30 Anos: Alegria à Vontade - Dalla Serra Gaúcha al Brasile e al Mondo!”, coordenado pelo escritor Mateus Colombo Mendes. A obra que celebra uma das marcas ícones da gastronomia gaúcha com influência italiana teve sessão de autógrafos durante reunião de personalidades que fazem parte da história dos empresários.