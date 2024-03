A pesquisadora Véra Stedile Zattera foi mais uma vez festejada por um expressivo grupo de personalidades, quinta-feira, quando apresentava, na Casa FaRo, a obra “Leques & Sombrinhas, Bengalas & Castões”. No encontro que movimentou o vespertino com as atenções de Fabiana Cemin Venturin e Ronya Souto, a notável autora recebeu, além do abraço do marido, o empresário Hugo Zattera, o prestígio de amigas como Nilva Randon, Nina Guerra e Hieldis Severo Martins.