O caxiense Marcio Magnus, linha de frente do Salão de Gramado de Design, realizará a segunda edição do Oscar do Design do Brasil, e para tanto, abre, ano dia 5 deste mês, até 5 de fevereiro de 2024, as inscrições para o prêmio. Os vencedores serão anunciados no dia 9 de junho, em noite de gala, no icônico Palácio dos Festivais em uma promoção da XPO, feiras e eventos, organizadora da feira de design, decoração e mobiliário de alto padrão, que em 2024 ocorrerá entre 10 a 13 de junho, e servirá também para comemorar a primeira década do projeto.