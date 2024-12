Novo diretor de futebol do Fla desembarca no Rio após encontro com Filipe Luís na Europa

O novo diretor de futebol do Flamengo desembarcou no Rio de Janeiro neste sábado. O português José Boto chegou ao Brasil para conhecer a estrutura do clube carioca após ter um encontro com o técnico Filipe Luís na Europa, durante a semana. Com a chegada do diretor, o clube deve anunciar nos próximos dias as primeiras contratações para a temporada 2025.