A agente literária Roseana Rossi Pettinelli, convidou a médica Fernanda Ronchetti, para apadrinhar uma palestra que teve o verbo do escritor e filósofo Gilmar Marcílio. O encontro realizado, terça-feira, no Colavoro Sanvitto foi pautado no tema: Medicina para a Alma. O movimento cult seguido de jantar sob a batuta do chef Ramon Zampieri, ocupou o Suolo Gastronomia e reuniu, entre os muitos nomes da área da saúde, José Francisco Balen e Jaqueline Taschetto Balen, Alexandre Horn e Christina de Freitas Horn, José Carlos e Ariadene Cristina da Rosa, Debora Locatelli e o ex-governador do estado, Germano Rigotto.