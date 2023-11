Júlio César Kunz, presidente da Associação Brasileira de Sommeliers do Rio Grande do Sul, realiza hoje, no Hotel & SPA do Vinho, em Bento Gonçalves, pelo segundo ano consecutivo, o leilão beneficente que destinará os recursos arrecadados para o Projeto Mão Amiga. Serão 14 lotes aos cuidados do leiloeiro Cristiano Branchieri Escola. A noite também servirá para o pré-lançamento e sessão de autógrafos da terceira edição do livro 101 Vinhos Brasileiros, do sommelier e escritor Michael Waller e para o anúncio dos vencedores do Prêmio Destaque ABS-RS 2023. A solenidade contará com transmissão ao vivo pelo canal da Associação no YouTube.