Fernanda Cirena Müller, filha de João Francisco Müller e Fátima Cirena Müller, celebrou a união com Victor De Lazzer, filho de Victor Hugo De Lazzer e Cristine Lima Celjar De Lazzer, sábado, entre o altar da Igreja Nossa Senhora da Saúde e o Loft do Recreio da Juventude. Com as atenções dos familiares, os noivos protagonizaram uma cerimônia romântica ao vespertino da data, com a presença das avós maternas de Victor e Fernanda, Marlene Celjar e Helena Cirena. O mano da noiva Bernardo Cirena Müller elencou o cortejo dos padrinhos.