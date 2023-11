Fernandes Lucena, da Sabresul; James Bellini, da Marcopolo; e Paulo Spanholi, da Sul Corte; devidamente reconhecidos, sexta-feira, com o Mérito Metalúrgico Gigia Bandera 2023, em solenidade realizada no Villa Basilico. A tradicional deferência promovida pelo Sindicato das Indústrias Metalúrgicas e de Material Elétrico de Caxias do Sul e região chegou a sua 29ª edição. A ocasião serviu também para destacar o talento de Vanderlei Argenton, da AZS Soluções e Tecnologia, que foi agraciado com o troféu Projeto Inovador, e Franco Cioato, da V12 Veículos Especiais, que conquistou o destaque na categoria Jovem Empreendedor Industrial. O presidente da instituição, Ubiratã Rezler, discorreu sobre a importância do incansável trabalho, da trajetória e da colaboração de empresários, para o desenvolvimento da Serra gaúcha.