Mayara Samya, responsável pelo Clube W2W em Caxias do Sul, realizará, dia 30, entre 19h e 22h30, mais uma edição do projeto Thank U, no Tannat Wine Bar. O foco do encontro será conduzido pela mentora Sabrina Keller que debaterá o tema Viver algo novo, uma oportunidade para networking entre a ala feminina.