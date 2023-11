Irene Marcodes, diretora de negócios da Agência IMC - Marketing Sob Medida, ao lado do head de atendimento, Felipe Lima, participaram, dia 13, da Reunião-Almoço da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul. No menu de informações compartilhadas houve a participação do diretor de saúde do Hospital Israelita Albert Einstein, de São Paulo, o médico Eliézer Silva, que discorreu sobre o mercado da saúde no Brasil.