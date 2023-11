O charmoso endereço do artista plástico Fabio Luz Balen, o Balen Bistrô Art & Music, com curadoria da designer Estela Maris de Oliveira, será palco, nesta sexta-feira, dia 24, a partir das 20h para o show inédito da banda Take Three, um trio de jazz formado pelos músicos Otaviano Kury, na bateria; Jones Júnior, na guitarra; e Ronaldo Schenato, no baixo, que integravam o extinto grupo instrumental Index. Fortemente influenciados por artistas como Miles Davis, John Coltrane e Charles Mingus, eles apresentarão um repertório de ritmos que embalará o grupo de adesão no compasso do bebop, cool, passando pelo jazz-rock e a música popular brasileira.