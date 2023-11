A Confraria das Rainhas do Recreio da Juventude realizará, na sede social do clube, amanhã à noite, o projeto Moda & Glamour. A proposta que une ações educativas e culturais é, na verdade, um encontro para apresentar as peças da linha RJ Collection Verão 2023/2024. O grupo de adesão será recepcionado pela atual soberana da agremiação, Julia Pereira Valente, e o desfile contará com a participação das debutantes 2023. São elas, Ana Julia Antunes Rodrigues, Antonella Dall’Agnol de Castilhos, Elisa Lovat Eberle, Gabriela Ribas Laurindo, Joana Coradini Angeletti, Julia Galli Sottili, Manuella Kappaun Martini, Maria Luiza Commazzetto Bohrer, Mariana Vignochi Cericatto, Marília Viana Juliani, Mel Ferreira Drago, Paula Palaoro e Sofia Pereira Gomes.