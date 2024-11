Rodrigo Colla, gerente geral do Hilton Porto Alegre, descortinou na noite da quinta-feira, 7, o layout repaginado do centro de convenções do hotel. Mais de 200 pessoas, entre autoridades, jornalistas e influenciadores brindaram a estreia do espaço que promete proporcionar um ambiente de networking para negócios e o fortalecimento da cultura.